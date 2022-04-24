В Бельгии из-за антироссийских санкций застряли 8 тысяч автомобилей

Около 8 тыс. люксовых автомобилей, которые должны были отправить в Россию, застряли в портовом городе Зебрюгге в Бельгии. Как пишет газета Wall Street Journal, это связано с антироссийскими санкциями. Среди машин, прибывших из Азии в начале апреля, — последние модели марок Cadillac, Mercedes и Lexus.

Автомобили застряли из-за запрета предметов роскоши. Помимо них в городе задержались еще довольно много товаров, подпадающих под разные санкции.

По мнению директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса, скорее всего дорогие автомобили просто продадут на другие рынки, до России они не доедут.

Напмним, ранее Евросоюз утвердил пятый пакет антироссийских санкций. Согдасно новым ограничительным мерам, с августа, в частности, будет запрещен импорт угля и заходы судов под флагом РФ в порты ЕС.