Параллельный импорт вернет в Россию 200 санкционных брендов

В России составлен перечень товаров, которые будет ввозиться по так называемому параллельному импорту. Как сообщает портал «Объясняем.РФ», список составил Минпромторг.

В перечень входит более 50 групп товаров. Среди них комплектующие для автомобилей, электро- и бытовая техника, промышленное оборудование, одежда и обувь.

Эта мера позволит вернуть в Россию продажи 200 ушедших брендов.

Напомним, в конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт. Он подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя через альтернативные каналы поставок. На такой шаг правительство РФ вынуждено было пойти, чтобы удовлетворить спрос на востребованные зарубежные товары.