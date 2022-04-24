Продажи товаров для дома в РФ сократились на 62% в первом квартале

В России в первом квартале 2022 года на 62% сократились покупки товаров для дома по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Как передает РИА Новости, об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Реже стали покупать посуду и домашний текстиль, аксессуары для ванной и кухни. При этом средний чек одной покупки в этом году составил 2 тыс. 432 рубля.

Кроме того, в первом квартале уменьшлось и общее число покупок бытовой техники и электроники. Покупать стали на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. А средний чек покупки в январе-марте 2022 года составил 14 тыс. 784 рубля.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что четверть опрошенных россиян задумались о покупке подержанных товаров.