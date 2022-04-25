Путин: оставшимся в России иностранным компаниям надо обеспечить спокойную работу

Президент РФ Владимир Путин призвал дать спокойно работать иностранным компаниям, оставшимся в России — несмотря на давление. Как передает ТАСС, об этом Путин заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Также он заявил, что необходимо соблюдать права предпринимателей и пресекать «закулисные сговоры».

Напомним, в марте был составлен перечень иностранных компаний, которые могут пройти процедуру национализации в России. Среди них «Макдональдс», Apple, IKEA, H&M и другие.

Кроме того, Минпромторг составил список товаров, которые будет ввозиться по так называемому параллельному импорту. Среди них комплектующие для автомобилей, электро- и бытовая техника, промышленное оборудование, одежда и обувь.