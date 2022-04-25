«Алмаз-Антей» запустил в производство ракетную систему С-500 «Прометей»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал и запустил в производство перспективную зенитную ракетную систему (ЗРС) С-500 «Прометей». Как заявил гендиректор компании Ян Новиков, боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК.

В интервью журналу «Национальная оборона» Новиков рассказал, что С-500 может стать основой системы ВКО России.

С-500 создана, чтобы поражать все имеющиеся и перспективные средств воздушно-космического нападения. Предполагается, что С-500 сменит ЗРС С-400 «Триумф».

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разрабатывает и выпускает средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), а также иную продукцию.