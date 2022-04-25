Стало известно, кто получит новую выплату до 16 тысяч рублей в мае

Чтобы получить пособие, надо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Чтобы получить пособие, надо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Некоторые категории граждан РФ получат новое пособие в размере до 16 тыс. рублей в мае 2022 года. Выплаты будут переводиться после подачи заявления и анализа нуждаемости.

Как сообщает Primpress, так, новые выплаты получат многие российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. При этом их среднедушевой доход должен быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Чтобы получить пособие, надо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России (ПФР), который оценит нуждаемость заявителей. Сделать это можно будет уже с 1 мая через портал «Госуслуги». Если семьи успеют подать заявление в начале месяца, то уже в мае они получат пособие сразу за апрель и май.

В частности, в Приморском крае общий размер такой выплаты составит 16 тыс. 025 рублей на каждого ребенка. В целом пособие будет рассчитываться как 50%, 75% или 100% от суммы регионального детского прожиточного минимума — в зависимости от того, насколько нуждается семья.