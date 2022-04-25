В Петербурге закрывается генконсульство Эстонии

В Петербурге закрывается генконсульство Эстонии
За визами теперь надо обращаться в Москву. Фото: unsplash

Генеральное консульство Эстонской Республики в Петербурге закрыто. Такое сообщение опубликовано в понедельник на его официальном сайте.

За получением виз и других услуг теперь надо обращаться в посольство Эстонии в Москве.

Выдавать готовые документы, поступившие в консульство, будут до 29 апреля. Документы, которые не были получены до этой даты, отправят в московское отделение.

Все принятые до 25 апреля визовые ходатайства будут рассмотрены. Паспорта с принятыми решениями будут возвращены в назначенные даты.

Напомним, 21 апреля МИД РФ сообщил, что РФ отозвала согласие на работу генконсульств стран Балтии в Петербурге и консульства Латвии в Пскове.

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