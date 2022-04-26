Петербуржцев во вторник ждут дожди и до +11 градусов

Циклон во вторник, 26 апреля, принесет в Петербург дожди и небольшое потепление.

Согласно прогнозу синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня город окажется во власти тыловой части циклона, уходящего на восток. Он устроит в Северной столице облачную с прояснениями погоду, принесет кратковременные дожди, а температура воздуха немного повысится, но все равно останется ниже нормы.

Воздух сегодня прогреется до +9…+11 градусов, в Ленобласти может быть немного теплее. Порывистый ветер подует с северных направлений со скоростью до 9 м/с.

Атмосферное давление увеличится до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду в Петербурге будет холоднее, температурные показатели резко опустятся. Дожди сохранятся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что репетиции парада ко Дню Победы перекроют движение в центре Петербурга.