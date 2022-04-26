В Пулково во вторник отменили десять рейсов

Во вторник, 26 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены десять авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Карши, Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар, Калугу, Дубай.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании «Turkish Airlines» до Антальи. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет отложили до 12:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев во вторник ждут дожди и до +11 градусов. Циклон устроит в Северной столице облачную с прояснениями погоду, принесет кратковременные дожди, а температура воздуха немного повысится, но все равно останется ниже нормы.