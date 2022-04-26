Петербург передал в аренду РЖД участки на Пулковском шоссе для реконструкции путепровода

Петербург передал в аренду РЖД участки на Пулковском шоссе для реконструкции путепровода
Пулковский путепровод до реконструкции. Фото: google.maps

ОАО «РЖД» получила в аренду участки на Пулковском шоссе для реконструкции железнодорожного путепровода.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, на рабочем совещании в Смольном власти одобрили предоставление двух земельных участков на Пулковском в аренду РЖД. Это необходимо для продолжения реконструкции путепровода, проходящем над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская — Предпортовая. Новый проект позволит расширить проезжую часть.

Также РЖД получила в аренду три участка на Рейсовой улице, чтобы модернизировать инфраструктуру на участке железной дороги Рыбацкое – Предпортовая – Лигово – Бронка. Это упростит доставку грузов в порт «Бронка».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что город делает все для сдерживания цен на хлеб в Петербурге.

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