Цены на газ в Европе поднялись на 21% после решения «Газпрома»

Цены на газ в Европе поднялись на 21% после решения &#171;Газпрома&#187;
В среду "Газпром" сообщил о полной остановке поставок российского газа в Болгарию и Польшу. Фото: Pixabay

Цены на газ в Европе на открытии торгов 27 апреля подскочили на 21% после сообщения «Газпрома» о приостановке поставок в две страны.

По данным лондонской биржи ICE, в первые минуты открытия торгов цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1 374 долларов за тысячу кубометров. После этого газ подешевел до 1 250 долларов.

В среду «Газпром» сообщил о полной остановке поставок российского газа в Болгарию и Польшу. Решение связано с неуплатой компаниями «Булгаргаз» и PGNiG поставок в рублях в установленный срок. Поставки газа в эти две страны прекращены с 27 апреля и до момента оплаты газа в рублях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия объявила о сокращении импорта электроэнергии из РФ на треть.

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