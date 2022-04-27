Приложения «Аэрофлот» и Utair удалили из App Store

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К пассажирам обратились с просьбой не удалять и не переустанавливать приложение. Фото: сайт "Аэрофлота"

Из магазина App Store пропали приложения российских авиакомпаний «Аэрофлот» и Utair.

Как сообщили в «Аэрофлоте», мобильное приложение перевозчика, установленное на гаджетах на операционных системах iOS или Android, работает в штатном режиме. К пассажирам обратились с просьбой не удалять и не переустанавливать приложение, иначе его не получится повторно скачать.

В авиакомпании отметили, что пользователи iOS, у которых нет мобильного приложения, по-прежнему могут воспользоваться веб-приложением, доступным в виде закладки на экране быстрого доступа к сайту «Аэрофлота».

В Utair ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России к июню создадут отечественный магазин приложений. Маркетплейс с отечественными приложениями создадут на платформе Android — в силу ее большей открытости.

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