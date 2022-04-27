Visa понесла убытки в размере $60 млн после ухода из РФ

Убытки компании Visa от приостановки деятельности в России достигли $60 млн.

Visa понесла административные убытки в размере $35 млн из-за деконсолидации дочерней компании в РФ. Кроме того, компания потратила $25 млн на оказание поддержки своим сотрудникам в России и на Украине, пишет ТАСС.

В компании отметили, что за последние шесть месяцев Visa получала от деятельности на территории РФ только 4% от общей выручки.

Выручка Visa за первые три месяца 2022 года составила $7,2 млрд, это на четверть больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за год выросла на 21% — до $3,6 млрд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, куда девать просроченные карты Visa и MasterCard. Многие банки уже успели предупредить своих клиентов, что такие карточки просто станут бессрочными и перевыпускать их будет не нужно.