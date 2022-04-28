«ПрожекторПерисХилтон» вернется осенью

Концерт юмористического шоу «ПрожекторПерисХилтон» вместо конца апреля пройдет в ноябре. Как пишет «КП», точная дата премьеры пока не известна. Билеты давно раскуплены.

Вести шоу должны были бессменные ведущие телепроекта — Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Иван Ургант.

По словам орагнизаторов, вероятно, перенос мероприятия связан с отсутствием в России главных артистов шоу. Тем не менее организаторы подчеркивают, что шоу просто перенесено и билеты действительны.

Отметим, Иван Ургант давно вернулся из израильского отпуска и находится в Москве. А вот Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян давно не выходили на связь.