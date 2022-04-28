Экс-глава комитета по туризму Петербурга Инна Шалыто возглавила Роскино

Экс-глава комитета по туризму Петербурга Инна Шалыто возглавила Роскино
Глава "Роскино" Инна Шалыто. Baltphoto/ Андрей Пронин

Новым руководителем «Роскино» станет бывший председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Инна Шалыто.

Как пишут «Ведомости», она займется продвижением российских фильмов и сериалов в Азию и Латинскую Америку.

«Роскино» — правопреемник основанной в 1924 году организации «Совэкспортфильм», которая производила и занималась прокатом советского кино за рубежом. Сейчас «Роскино» продвигает отечественные фильмы и сериалы за границей и организаует там фестивали российского кино.

Сейчас главной задачей «Роскино» будет укрепление сотрудничества с рынками Азии и Латинской Америки.

Бывший руководитель «Роскино» Евгения Маркова перейдет в совет директоров компании.

В 2014—2016 годах Инна Шалыто занимала пост главы комитета по развитию туризма Петербурга.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что половина российских кинотеатров могут закрыться.

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