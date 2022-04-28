Стало известно, что ждет россиян с вкладами и кредитами

29 апреля состоится заседание Центробанка, где будет озвучено новое решение по ключевой ставке. Фото: сайт ЦБ РФ

29 апреля состоится заседание Центробанка, где будет озвучено новое решение по ключевой ставке. Фото: сайт ЦБ РФ

Судьба россиян с вкладами и кредитами будет зависеть от решения Центробанка по дальнейшей судьбе ключевой ставки. Об этом заявили старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин и управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Как сообщает Primpress, 29 апреля состоится заседание Центробанка, где будет озвучено новое решение по ключевой ставке. Напомним, в конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 20%, а в начале апреля понизил ее до 17%.

Как считают эксперты, эта тенденция продолжится. По мнению Рапохина, завтра регулятор понизит ключевую ставку до 15% годовых, а Сусин уверен, что Центробанк снизит ее до 14%.

В любом случае доходность по банковским вкладам снизится, кредиты, в том числе ипотека, станут дешевле и доступнее.