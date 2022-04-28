Илон Маск решил приобрести Coca-Cola

Илон Маск решил приобрести Coca-Cola
Илон Маск хочет купить Coca-Cola. Фото: pixabay

Основатель компаний SpaceX и Tesla бизнесмен Илон Маск собрался приобрести компанию Coca-Cola. Как предупредил он в соцсетях, это будет его следующая покупка. Пока непонятно, шутка это или нет.

Напомним, ранее Маск купил соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. Он собирается вернуть сети ее нейтральный характер, сделать ее лучше, сделав открытые исходные коды, победить спам-ботов и аутентифицировать всех пользователей.

Ранее американская компания The Coca-Cola Company (бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua) заявила о приостановке работы в России. Компания PepsiCo также сообщила о решении приостановить продажу в России прохладительных напитков.

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