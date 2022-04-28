На ПМЭФ в Петербург хотят приехать представители 69 стран

На ПМЭФ в Петербург хотят приехать представители 69 стран
Приглашения на ПМЭФ отправлялись в 190 стран. Фото: Gazeta.SPb

Петербургский международный экономический форум в 2022 году состоится, заявки на участие в нем продолжают поступать. Об этом во время годового отчета в Законодательном собрании Петербурга заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, намерение приехать на ПМЭФ подтвердили представители 69-ти стран.

Беглов назвал ПМЭФ, Евро-2020, «Алые паруса» и День ВМФ визитными карточками Петербурга в прошлом году, точками притяжения.

По данным фонда «Росконгресс», в ПМЭФ примут участие представители США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Китая и Индии. Всего приглашения направлялись более чем в 190 государств.

Это будет юбилейный 25-й форум, он пройдет 15-18 июня. Страной-гостем ПМЭФ заявлен Египет.

Александр Беглов ЗакС ПМЭФ


 

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