Петербург в лидерах по числу бронирований гостиниц на лето

Петербург в лидерах по числу бронирований гостиниц на лето
Туристы любят приезжать в Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург стал одним из самых популярных направлений для туристических бронирований летом. Об этом на заседании Законодательного собрания города заявил председатель комитета по экономической политике Петербурга Валерий Москаленко.

По его словам сфера туризма переживает не лучшие времена из-за пандемии коронавируса. В 2019 году в Петербург приезжали более 10 млн человек, а в 2020 — в три раза меньше, в 2021 году — более 6 млн человек.

Напомним, что в марте россияне стали лидерами среди посетивших Узбекистан иностранцев. На втором месте — граждане Казахстана, на третьем — Таджикистана. Турпоток из России растет, так как в середине марта этого года Узбекистан упростил условия въезда в страну для иностранцев.

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