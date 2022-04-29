Дождь, мокрый снег, холод ждут жителей Петербурга 29 апреля

Дождь, мокрый снег, холод ждут жителей Петербурга 29 апреля
В пятницу в Петербурге ожидается дождь с мокрым снегом. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Циклон сохранит в Петербурге похолодание, температура воздуха вновь будет ниже нормы.

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, за погоду в пятницу, 29 апреля, будет отвечать тыловая часть циклона, остановившегося в восточной части Баренцева моря. В такой ситуации в атмосфере над Северной столице сохранятся северные потоки, а значит петербуржцев ждут новые порции холодного воздуха.

Погода будет облачной с прояснениями, местами возможны дожди и мокрый снег. Температура днем составит всего 5-7 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление немного вырастет и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В субботу обойдется без осадков, но температура останется на том же уровне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге автобусный маршрут №267 продлили до Финляндского вокзала.

новости СПб погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Стокманн» откроет в России магазины одежды под собственными брендами
Туристам в центре Петербурга летом будут помогать более ста мобильных помощников
Песков: Кремль не пригласил иностранных лидеров на День Победы
«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет рейсы в Стамбул и Анталью
Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 2 мая
В лесу в Ленобласти нашли неразорвавшийся немецкий снаряд времен ВОВ
iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей
Болгария снимает все COVID-ограничения на въезд для россиян