В Пулково 29 апреля отменили восемь рейсов и четыре задержали

В пятницу, 29 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены восемь авиарейсов и четыре задержаны. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар, Самару, Москву, Нур-Султан.

С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании «Северный ветер» до Сочи. Рейс был запланирован на 6:45, но вылет отложили до 11:30. Рейс перевозчика Turkish Airlines до Антальи вылетит не в 12:25, а в 13:05. Вылет самолета до Москвы авиакомпании «Победа» перенесли с 12:35 на 15:55. Другой самолет до столицы, который обслуживает перевозчик «Северный ветер» задержится с вылетом с 15:50 до 19:15.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дождь, мокрый снег, холод ждут жителей Петербурга 29 апреля.