Новый фармацевтический завод Solopharm открылся в Петербурге

Новый фармацевтический завод Solopharm открылся в Петербурге
В Петербурге запущен новый завод по производству твердых лекарственных форм, капсул и таблеток. Фото: Pixabay

Фармацевтическая компания Solopharm запустила новое производство таблетов в Северной столице.

Завод построили в короткое и сложное время, рассказал гендиректор компании Олег Жеребцов. По его словам, запуск производства уже начался, этажи приступили к работе, передает ТАСС.

На заводе будут производить 84 лекарственных препарата в области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, травматологии, пульмонологии и терапии. Производственная мощность составит два миллиарда таблеток и капсул в год.

Сейчас в разработке у Solopharm находятся 184 препарата. Жеребцов отметил, что компания намерена продолжать инвестировать в производство препаратов в пульмонологии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что производитель Zewa, Libresse и Libero продаст свои заводы в России.

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