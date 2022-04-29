Легендарная пирожковая на Московском повышает цены

Легендарная пирожковая на Московском была основана еще в 1956 году. Фото: vk.com/pirozhkovaya1956

Легендарная пирожковая на Московском была основана еще в 1956 году. Фото: vk.com/pirozhkovaya1956

В легендарной пирожковой «Хозяюшка» рядом со станцией метро «Парк Победы» с 29 апреля повысились цены. Как говорится в официальной группе заведения в соцсети «ВКонтакте», цены повысятся примерно на 8-10%. Как сообщили в пирожковой, цены там повышаются ежегодно, поэтому они надеются на понимание.

«Хозяюшка» на Московском проспекте, 192 работает с 1956 года. Там до сих пор пекут пирожки по советским рецептам и предлагают знаменитый бочковый кофе. В 2019 году пирожковую едва не закрыли, но в дело вмешались городские власти.

В феврале на 84-м году жизни скончалась директор пирожковой Валерия Романова. Всю жизнь, говорят коллеги, она была предана любимому делу.