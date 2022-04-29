Ленинградский зоопарк с 1 мая сменит режим работы на летний

Ленинградский зоопарк с 1 мая сменит режим работы на летний
Ленинградский зоопарк переходит на летний режим работы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ленинградский зоопарк с мая переходит на новый режим работы. Зверинец будет закрываться на час позже.

Зоопарк с 1 мая будет работать по летнему расписанию. Петербуржцы и гости города смогут посетить зоопарк ежедневно с 10:00 до 19:00. Но кассы, как и прежде, перестают работать за час до закрытия.

«Ещё больше часов вы сможете провести в любимом зоопарке среди экзотических животных и растений», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Покататься на лошадях можно каждый день с 11:00 до 18:00. Перерыв 15:00 до 15:45, чтобы животные могли подкрепиться и отдохнуть.

Также в зоопарке напомнили, что входной билет для взрослых стоит 600 рублей, для студентов — 300 рублей, для детей в возрасте от 7 до 18 лет — 200 рублей, а дошкольникам вход бесплатный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке родились 11 козлят, уже встали на ножки.

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