В Ленинградском зоопарке родились 11 козлят, уже встали на ножки

В Ленинградском зоопарке родились 11 камерунских козлят. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, разродились сразу пять коз.

Через четыре часа после рождения козлята уже начали бегать по загону. Когда им исполнится семь месяцев, они станут совсем взрослыми.

«У них яркий окрас, они тонко и смешно блеют, к людям относятся с неподдельным интересом, но соблюдают осторожность», — сообщили в зоопарке.

Совсем скоро посетители могут начать угощать их капустой и морковкой и гладить.

Напомним, на берегу Финского залива на территории Ленинградской АЭС нашли краснокнижного детеныша серого тюленя. Волонтеры ЛАЭС спасли голодного тюлененка и привезли его в центр изучения и спасения морских млекопитающих «Фонда друзей балтийской нерпы». Детеныша тюленя «прибило» к станции вместе с остатками тающего льда.