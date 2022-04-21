В Ленинградском зоопарке родились 11 козлят, уже встали на ножки

В Ленинградском зоопарке родились 11 козлят, уже встали на ножки
Козлята уже вовсю скачут. Фото: скрин страницы Ленинградского зоопарка ВК

В Ленинградском зоопарке родились 11 камерунских козлят. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, разродились сразу пять коз.

Через четыре часа после рождения козлята уже начали бегать по загону. Когда им исполнится семь месяцев, они станут совсем взрослыми.

«У них яркий окрас, они тонко и смешно блеют, к людям относятся с неподдельным интересом, но соблюдают осторожность», — сообщили в зоопарке.

Совсем скоро посетители могут начать угощать их капустой и морковкой и гладить.

Напомним, на берегу Финского залива на территории Ленинградской АЭС нашли краснокнижного детеныша серого тюленя. Волонтеры ЛАЭС спасли голодного тюлененка и привезли его в центр изучения и спасения морских млекопитающих «Фонда друзей балтийской нерпы». Детеныша тюленя «прибило» к станции вместе с остатками тающего льда.

зоопарк козлята новости СПб рождение козлят


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
СМИ: в Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера «Новатэка», ...
В Ленинградском зоопарке родились 11 козлят, уже встали на ножки
Британия запретила серебро и икру из России
ЛенТВ24 вошел в десятку лучших по «весу» Telegram-каналов в России
Петербург отказался от водного «Невского маршрута», который связывал 6 причалов
В Петербурге закроются генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии
Эльвира Набиуллина рассказала, ждет ли Россию дефолт
Минпромторг: Zara и Bershka хотят вернуться в Россию