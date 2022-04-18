На территории Ленинградской АЭС спасли тюлененка

На территории Ленинградской АЭС спасли тюлененка
Тюлененок нуждается в заботе. Фото: Водоканал

На берегу Финского залива на территории Ленинградской АЭС нашли краснокнижного детеныша серого тюленя. Волонтеры ЛАЭС спасли голодного тюлененка и привезли его в центр изучения и спасения морских млекопитающих «Фонда друзей балтийской нерпы».

Детеныша тюленя «прибило» к станции вместе с остатками тающего льда. Он очень истощен, поэтому в воде быстро замерзал и решил выбраться на сушу. В управлении сообщили, что без помощи человека полуторамесячный детеныш выжить не сможет.

Каждый год весной петербуржцы жители Ленобласти находят на берегу Финского залива и в городских реках и каналах детенышей серых тюленей и кольчатых нерп. Обычно они находятся на льдинах, которые выносит к суше. Несколько нерпят буквально вчера заметили в центре Петербурга у Дворцового моста. В таких случаях надо звонить в фонд, его сотруднки доставляют малышей в центр спасения морских млекопитающих.

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