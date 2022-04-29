Бывшего главу Минэкономразвития Улюкаева могут освободить по УДО

Суд принял решение условно-досрочно освободить бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет за взятку.

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Прокуратура и ФСИН не возражали, посчитав цели назначенного судом наказания выполненными. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в суде, постановление об УДО пока не вступило в силу и может быть обжаловано. На обжалование есть 10 дней, но из-за праздников экс-министр может выйти на свободу только 12 мая.

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Он получил срок за получение взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина в ходе следственного эксперимента.

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