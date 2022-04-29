В Петербурге утвердили обвинительное заключение по делу Марины Кохал

Кохал обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК РФ). Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Кохал обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК РФ). Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в расчленении супруга, рэпера Энди Картрайта.

Уголовное дело по существу рассмотрит Смольнинский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Кохал обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК РФ).

Как считает следствие, Кохал с целью убийства ввела Картрайту инъекцию препарата, вызвавшего у потерпевшего шоковое состояние и выраженную гипоксию, от которого мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, по версии правоохранителей, она расчленила труп пилой-ножовкой и ножом, уничтожила часть внутренних органов, а части трупа подвергла воздействиям низких температур, поваренной соли и влажной среды. Это произошло 24 июля 2020 года в квартире в доме №134 по Невскому проспекту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обвиняемой в расчленении рэпера Картрайта Марине Кохал дали пять дней на ознакомление с делом.