В Петербурге утвердили обвинительное заключение по делу Марины Кохал

В Петербурге утвердили обвинительное заключение по делу Марины Кохал
Кохал обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК РФ). Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в расчленении супруга, рэпера Энди Картрайта.

Уголовное дело по существу рассмотрит Смольнинский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Кохал обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК РФ).

Как считает следствие, Кохал с целью убийства ввела Картрайту инъекцию препарата, вызвавшего у потерпевшего шоковое состояние и выраженную гипоксию, от которого мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, по версии правоохранителей, она расчленила труп пилой-ножовкой и ножом, уничтожила часть внутренних органов, а части трупа подвергла воздействиям низких температур, поваренной соли и влажной среды. Это произошло 24 июля 2020 года в квартире в доме №134 по Невскому проспекту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обвиняемой в расчленении рэпера Картрайта Марине Кохал дали пять дней на ознакомление с делом.

марина кохал новости СПб расчленение убийство уголовное дело энди картрайт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В H&M опровергли информацию о скором открытии магазинов в России
«Стокманн» откроет в России магазины одежды под собственными брендами
Туристам в центре Петербурга летом будут помогать более ста мобильных помощников
Песков: Кремль не пригласил иностранных лидеров на День Победы
«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет рейсы в Стамбул и Анталью
Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 2 мая
В лесу в Ленобласти нашли неразорвавшийся немецкий снаряд времен ВОВ
iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей