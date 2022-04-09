Обвиняемой в расчленении рэпера Картрайта Марине Кохал дали пять дней на ознакомление с делом

Суд рассмотрел просьбу следствия об установлении срока, в который вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал может ознакомиться с материалами двух уголовных дел — об убийстве и надругательстве над телом.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Марине Кохал дали пять суток на ознакомление с делом. Закончить чтение она должна до 13 апреля.

Ходатайство об установлении срока было вызвано претензиями следователя к адвокатам Кохал — якобы они злоупотребляют своими правами.

«1 апреля неожиданно без уведомления пришел адвокат Авдеев, который еще с утра был в Барнауле. Адвокат Лукьянов тоже пришел 1 апреля, следователь в это время была в канцелярии, а Сергей Сергеевич ей не позвонил, чтобы она пришла и незамедлительно начала знакомить его с уголовным делом», — привели претензию следователя в пресс-службе судов.

Защитники же в суде указали, что следователь их игнорирует, а ее уведомления о чтении дела на один и тот же день противоречат друг другу.

Напомним, что тело Александра Юшко (настоящее имя рэпера) было найдено в июле 2020 года в квартире на Невском проспекте, где он жил с Кохал и ребенком. По словам Марины, музыкант скончался от передозировки, а она расчленила тело уже после смерти ради спасения его репутации. Следователи предполагают, что вдова убила супруга, а затем попыталась оправдаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следствие затянулось: почему обвиняемую в убийстве мужа Кохал отпустили под домашний арест.