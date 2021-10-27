Следствие затянулось: почему обвиняемую в убийстве мужа Кохал отпустили под домашний арест

В среду, 27 октября, после почти полутора лет, проведенных в СИЗО, обвиняемая в убийстве мужа, музыканта Энди Картрайта, Марина Кохал отправилась под домашний арест. Ей смягчили меру пресечения ввиду затянувшегося следствия.

Соответствующее решение принял городской суд Санкт-Петербурга. Сторона обвинения просила продлить содержание вдовы Катрайта под стражей на период проведения еще двух экспертиз — ситуационной и автороведческой. Следователи хотят установить, кто публиковал посты на странице Александра Юшко (настоящее имя Картрайта) во «ВКонтакте» после его смерти.

«Теперь я еще и лингвист-террорист», — прокомментировала слова обвинителей Кохал.

Следствие также предоставило мартовский протокол допроса свидетеляа, который якобы знает об уколе, который вдова музыканта сделала ему перед смертью. Однако адвокат Марины, изучив документ, поинтересовался, почему он предоставлен только сейчас, а также заметил, что первый лист допроса — цветная копия, а не оригинал.

Еще одним аргументом прокурора стало то, что Кохал отказывается назвать где оставшиеся фрагменты тела мужа — нашли только часть органов. Однако обвиняемая в своей речи подчеркнула, что её об этом не спрашивали.

Сергей Лукьянов, защищающий интересы вдовы Картрайта, обратил внимание суда на то, что обстоятельства по делу изменились, а причина смерти рэпера все еще не установлена. По итогам заседания 2-го апелляционного суда Кохал может оказаться непричастной к совершению преступления. Действия следствия, считает адвокат, являются волокитой. Он также предположил, что постоянные экспертизы назначаются ради продления содержания обвиняемой под стражей.

Городской суд внял доводам защиты. Кохал освободили из-под стражи в зале суда и отправили под домашний арест до 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать квартиру, общаться с другими фигурантами дела и пользоваться средствами связи. Вероятно, девушка не ожидала такого вердикта, потому что когда её выпустили, растерянно подошла к адвокатам и расплакалась.

Напомним, что тело Юшко было найдено в июле 2020 года в квартире на Невском проспекте, где он жил с Кохал и ребенком. По словам Марины, музыкант скончался от передозировки, а она расчленила тело уже после смерти ради спасения его репутации. Следователи предполагают, что вдова убила супруга, а затем попыталась оправдаться.