Эксперт: России выгоден “советский” курс рубля

Надо отказаться от плавающего курса рубля и проводить обмен по фиксированному курсу, как в советское время, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Как передает «Прайм», он пояснил, что из-за антироссийских санкций очень ограничена валютная ликвидность. Но от экспортеров, которые обязаны продавать 80% валютной выручки, поступает стабильное предложение. И нет стабильного спроса от импортеров, потому что некоторые контракты на поставки из США и ЕС разорваны. По итогу педложение превышает спрос.

По мнению эксперта, Минфину сейчас выгоден низкий курс доллара, потому что по внешние долги оплачиваются в рублях.

Еще одна причина для падения евро есть еще одна причина — оплата российского газа в рублях. Европейские потребители открывают счета в Газпромбанке, переводят туда евро, а Газпромбанк конвертирует евро в рубли. Это создает переизбыток евро в экономике России, и курс снижается.