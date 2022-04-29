Western Union подсчитала потери от ухода из России и Белоруссии

Western Union подсчитала потери от ухода из России и Белоруссии
Затраты на выход составили 7,7 млн долларов. Фото: Рixabay

Международная система денежных переводов Western Union потеряла от ухода из России и Белоруссии 11 млн долларов. Как сообщается в отчете компании за первый квартал, затраты на выход составили 7,7 млн долларов.

Напомним, Western Union объявила об уходе из России и Белоруссии 10 марта — после начала спецоперации на Украине. Компания изучила все факторы. в том числе возможные последствия для свомх клиентов.

Юрлицом американской Western Union в России было ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток».

С 1 апреля Western Union прекратила операции в России из-за низкой востребованности таких переводов на рынке. Планировалось, что трансграничные переводы будут выполняться в штатном режиме.

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