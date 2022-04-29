Болгария снимает все COVID-ограничения на въезд для россиян

Болгария снимает все COVID-ограничения на въезд для россиян
Болгария отменила ковид-ограничения для туристов. Фото: Pixabay

Власти Болгарии приняли решение отменить все коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов.

Как сообщает АТОР, болгарский минздрав отменил обязательное предъявление сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Туристам, в том числе из России, потребуется только виза — местная, хорватская, румынская, кипрская или многократный шенген.

Подать заявление на визу можно в консульствах в Москве, Петербурге или Екатеринбурге, либо через туроператоров.

Ранее в Болгарии сняли режим ЧС из-за пандемии, отменили обязательный масочный режим и упразднили контроль за соблюдением ковид-ограничений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские туристы стали в 10 раз меньше интересоваться турами в Турцию и Египет. В России резко упал спрос на туристические туры в Турцию и Египет. При этом растет интерес в поездках внутри страны.

болгария ковид-ограничения отмена ограничений туристы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В H&M опровергли информацию о скором открытии магазинов в России
«Стокманн» откроет в России магазины одежды под собственными брендами
Туристам в центре Петербурга летом будут помогать более ста мобильных помощников
Песков: Кремль не пригласил иностранных лидеров на День Победы
«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет рейсы в Стамбул и Анталью
Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 2 мая
В лесу в Ленобласти нашли неразорвавшийся немецкий снаряд времен ВОВ
iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей