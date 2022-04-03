Российские туристы стали в 10 раз меньше интересоваться турами в Турцию и Египет

Российские туристы стали в 10 раз меньше интересоваться турами в Турцию и Египет
Турция и Египет больше не манят россиян. Фото: Pixabay

В России резко упал спрос на туристические туры в Турцю и Египет. При этом растет интерес в поездках внутри страны.

Как передает ТАСС, спрос на Турцию и Египет в марте по сравнению с февралем упал в семь-десять раз. А доля туров по России по итогам марта возросла до 64%.

По данным туроператора Fun & Sun, в марте число бронирования туров по России по количеству бронирований поднялось с третьего на первое место, опередив Турцию и Египет.

Продажи путевок по России за месяц выросли на 73%.

Напомним, ранее Франция возобновила выдачу виз любых категорий, в том числе туристических, гражданам России. При этом при подаче заявления на визу не нужно будет предоставление сертификата о вакцинации от коронавируса.

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