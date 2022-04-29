iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей

iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей
Cтоимость iPhone 13 mini с объемом памяти 128 гигабайт снизилась до 66 тысяч рублей. Фото: unsplash

Самый компактный смартфон от Apple iPhone 13 mini сейчас продается на российском рынке за 66 тысяч рублей.

Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, стоимость iPhone 13 mini с объемом памяти 128 гигабайт снизилась до 66 тысяч рублей. На старте продаж в 2021 году он был доступен для россиян за 70 тысяч рублей.

По мнению аналитиков, данная модель станет последним «малышом», выпущенным американской компанией.

Кроме того, в магазинах России снизились цены на iPhone 12 mini, который был первым компактным флагманом Apple. С 2020 года его стоимость упала до 47 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цена на iPhone 11 в России упала до 40 тысяч рублей. На старте продаж в 2019 году iPhone 11 продавался за 60 тысяч рублей. Сейчас стоимость гаджета резко упала до 40-45 тысяч рублей.

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iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей