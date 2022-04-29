Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 2 мая

Мосты не будут разводить в ночь на 2 мая. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Мосты не будут разводить в ночь на 2 мая. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге из-за праздника весны и труда отменяется разводка мостов в ночь на 2 мая.

Как сообщили в городском «Мостотресте», мосты не будут разводить согласно постановлению Смольного «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге». Этот документ запрещает разводку мостов в праздничные дни.

В «Мостотресте» также рассказали, что 1 мая с 11:00 до 21:00 установленные на переправах динамики будут каждый час транслировать поздравления и классические произведения великих композиторов России, в том числе Римского-Корсакова, Глинки, Шостаковича и Чайковского.

Петербуржцы и гости города смогут послушать трансляцию на Дворцовом мосту, Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской набережных, а также в Таврическом саду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор ожидает новую волну COVID-19 в Петербурге после майских праздников.