Туристам в центре Петербурга летом будут помогать более ста мобильных помощников

С 30 апреля в центре Петербурга начнут работу более ста мобильных помощников службы «Ask me Spb». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», они будут отвечать на вопросы туристов и рассказывать о городских мероприятиях.

Молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет будут работать до конца сентября. Они сконцентрируются у самых известных достопримечательностей Петербурга в Центральном и Адмиралтейском районах. Помощники будут раздавать бесплатные карты.

Стоит отметить, что среди мобильных помощников не только петербуржцы, но и ребята из Томска, Воронежа, Иркутска, Краснодарского края, Омска и Владивостока.

В прошлом году служба «Ask me Spb» обработала более 30 тысяч обращений. Больше всего вопросов было задано на Дворцовой, Сенатской площадях и у Исаакиевского собора. Год назад проект модернизировали — был проведен ребрендинг, расширен функционал сотрудников.

Старт работы будет дан 30 апреля в 14:30 на Дворцовой площади.