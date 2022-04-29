С начала пандемии за отсутствие масок петербуржцев оштрафовали на 17,7 млн рублей

С начала пандемии за отсутствие масок петербуржцев оштрафовали на 17,7 млн рублей
Пассажиры должны надевать маски. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Петербуржцы, игнорировавшие ковидные правила и не носившие в общественных местах маску, заплатили в бюджет Петербурга почти 17,7 млн рублей. Об этом сообщили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Обычно после просьбы проверяющих большинство горожан надевают маски. Но особо упорствующих штрафуют. За первое нарушение штраф составляет 4 тыс. рублей, за повторное — 5 тыс.

В этом году за нарушение требований эпидобстановки оштрафованы 743 человека.

В планах правительства города нет прекращения таких рейсов, хотя так строго в некоторых заведениях масочный режим уже не контролируют.

Напомним, требования по обязательному использованию масок в общественных местах в Петербурге продлены до 15 мая.

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