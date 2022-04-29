В Петербурге на туристическом маршруте ретротрамваев запустят вечерний рейс

В Петербурге продлевают время работы «Первого туристического» маршрута ретротрамвая.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», с 1 мая на туристическом маршруте ретротрамвая запустят дополнительный вечерний рейс в 19:00. Таким образом, трамвай будет выходить на улицы Петербурга четыре раза в день — в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00.

Петербуржцы и гости города на реплике исторического трамвая ЛМ-33 смогут проехать через шесть мостов и увидеть более 500 достопримечательностей Северной столицы.

Трамвай отъезжает от старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка на Среднем проспекте В.О. и проезжает по Петроградской стороне, мимо Финляндского вокзала, через Литейный мост и по Литейному проспекту до Цирка на Фонтанке, а возвращается через Садовую улицу и Троицкий мост, отметили в «Горэлектротрансе».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург отмечает 80-летие со дня восстановления трамвайного движения в блокадном Ленинграде.