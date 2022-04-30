Апрель в Петербурге закончится сухой, но прохладной погодой

В последний день апреля петербуржцев ждет прохладная погода. Температура воздуха в городе по-прежнему будет ниже нормы.

Как сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, 30 апреля погода в Петербурге окажется во власти гребня антициклона с запада. Облаков в небе практически не останется и будет сухо, но температурный фон все еще на 3-4 градуса ниже нормы.

За окном сегодня будет от 7 до 9 градусов тепла, в Ленобласти может быть до 10 градусов. Западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление немного снизится и составит 766 миллиметров ртутного столба.

1 мая в Петербурге прогнозируются дожди и похожая температура воздуха — до 10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Росприроднадзоре попросили петербуржцев не собирать и не покупать первоцветы.