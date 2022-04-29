В Росприроднадзоре попросили петербуржцев не собирать и не покупать первоцветы

В Росприроднадзоре призвали петербуржцев не собирать, не продавать и не покупать первые весенние цветы.

В пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора рассказали об акции «Осторожно, первоцвет». Она направлена на сохранение первых весенних растений, которые находятся под угрозой исчезновения.

Речь идет о таких цветах, как печеночница благородная, околоцветник которой окрашен в лилово-синий цвет, ветреница дубравная – представитель семейства лютиковых с крупными цветками белого цвета, а также ландыш майский. Все эти растения не внесены в Красную книгу, но из-за собирателей могут полностью исчезнуть.

В ведомстве также напомнили об административной ответственности, предусмотренной не только за сбор и продажу, но и покупку первоцветов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что редких розовых фламинго незаконно содержали в петербургском ТРК.