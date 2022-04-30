Вашингтон намерен смягчить визовые ограничения для ученых из России

Вашингтон намерен смягчить визовые ограничения для ученых из России
Таким образом Вашингтон планирует лишить Москву специалистов. Фото: Pixabay

В США обсуждают возможность отмены ряда визовых требований для российских специалистов.

Как сообщает Bloomberg, Белый дом намерен переманить на работу россиян с высшим образованием в области науки, технологий, инженерии и математики. Таким образом Вашингтон планирует лишить Москву специалистов.

Для этого администрация президента запросила у Конгресса разрешение отменить для россиян-соискателей рабочей визы в США требование подтверждения трудоустройства.

По данным агентства, Штаты нуждаются в российских специалистах с опытом работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей и других сферах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что США заблокировали работу посольства РФ в Вашингтоне.

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