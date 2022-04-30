В России хотят оставить только два праздничных дня

Партия ЛДПР предлагает оставить в России только два праздничных дня в году и увеличить отпуска.

Как передает РИА Новости, в партии полагают, что остальные выходные надо сделать дополнительным отпускным резервом в семь-десять дней. Их работающие граждане могут взять по своему усмотрению.

Раньше о подобном говорил скончавшийся лидер партии Владимир Жириновский, его беспокоило желание россиян отдыхать в разное время.

В патии заявили, что у единых для всей России январских каникул есть серьезные последствия. Во-первых, начало января — пик смертности. Люди много пьют, ругаются, скучают. Во-вторых, предприятия простаивают.