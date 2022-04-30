В Польше 500 вагонов газа могут взорваться из-за санкций

В Польше 500 вагонов газа могут взорваться из-за санкций
Необходимо перевезти в перегрузочные терминалы 40 млн литров пропана-бутана. Фото: Pixabay

Cанкции, введенные в отношении дочки компании «Новатэк» Novatek Green Energy, привели к тому, что около 500 вагонов сжиженного газа в Польше могут взорваться.

Как передает «Прайм», в компании сообщили, что в Польшу легально въехали 500 железнодорожных вагонов с сжиженным газом. Однако существует реальная опасность, которая связана с тем, что компания теперь лишена контроля и не может ни транспортировать эти вагоны дальше, ни разгрузить.

Между тем повышение температуры воздуха и рост давления газа в вагонах могут привести к мощному взрыву. В Novatek Green Energy говорят о том, что надо предпринять срочные меры и перевезти в перегрузочные терминалы 40 млн литров пропана-бутана.

Напомним, несколько дней назад Польша наложила собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц. Среди них среди «Газпром», «Новатэк», «Акрон». В результате несколько десятков районов страны остались без сжиженного газа.

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