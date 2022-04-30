Индонезия запретила экспорт пальмового масла

Индонезия прекратила поставки пальмового масла. Основная причина запрета — это нехватка продукта на внутреннем рынке страны. Как заявил президент Индонезии Джоко Видодо, необходимо обеспечить достаточное и доступное предложение пищевого растительного масла в стране, сообщает агентство ANTARA.

За последнее время цены на пальмовое масло в Индонезии взлетели почи в два раза. Кое-где даже были уличные столкновения из-за подорожания этого продукта.

Индонезия — крупнейший поставщик пальмового масла в мире. По данным за прошлый год, объем российского импорта пальмового масла составил более 1,2 млрд долларов. Из-за введенного запрета будет страдать пищевая промышленность, в том числе кондитерское производство.

Отметим, к дефициту пальмового масла в Индонезии привел сверхнормативный экспорт в первых двух кварталах этого года. На прошлой неделе генпрокуратура Индонезии начала уголовное расследование по подозрению в незаконной выдаче лицензий на экспорт пальмового масла.