Мармеладные мишки Haribo покинут Россию

Мармеладные мишки Haribo покинут Россию
Haribo покинет российский рынок «до особого распоряжения». Фото: Pixabay

Немецкий производитель мармеладных мишек Haribo объявил о приостановке поставок продукции в России. Как сообщает «Коммерсант», компания предупредила партнеров, что временно покинет российский рынок «до особого распоряжения».

Haribo просит российских партнеров не расторгать договоры и не начислять штрафы за срыв поставок. Как заявил директор компании Вальтер Николаус, деятельность Haribo в России сохраняется.

Решение о приостановлении деятельности компании в России связано с ростом цен на сырье и проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. Сейчас компания будет мониторить ситуацию, чтобы понять, как дальше развивать свой бизнес в России.

В то же время, напомним, сеть быстрого питания «Макдоналдс» заявила о возможном возобновлении деятельности в России с ближайшее время. По данным Daily Storm, об этом на крупном собрании руководителей сети в городе Орландо (США) сообщил генеральный директор компании Крис Капчинский.

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