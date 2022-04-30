Рогозин заявил, что Роскосмос принял решение о дате окончания работы на МКС

Рогозин заявил, что решение о сроках окончания участия РФ в работе на МКС пока не будет оглашено. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Рогозин заявил, что решение о сроках окончания участия РФ в работе на МКС пока не будет оглашено. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия уже приняла решение о дате окончания своей работы в программе МКС.

Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что решение о сроках окончания участия РФ в работе на МКС пока не будет оглашено. Он лишь подчеркнул, Россия, в соответствии с обязательствами, за год предупредит партнеров по МКС о своем выходе из программы.

Глава госкорпорации уточнил, что решение о сроках работы России на международно-космической станции принимает правительство и президент. В настоящее время РФ продолжает работу на МКС как минимум до 2024 года.

По словам Рогозина, РФ уже готова к развертыванию Российской орбитальной служебной станции.

«Работа по ней уже идет, эскизный проект разрабатывается корпорацией «Энергия». Когда он будет представлен и защищен, после этого мы уже приступим к созданию этого «умного железа» и подготовке его запуска в космос, развертыванию станции», — заявил он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава NASA заявил о сохранении рабочих отношений между астронавтами США и космонавтами РФ.