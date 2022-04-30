Дата-центр «Яндекса» в Финляндии перешел на резервное питание из-за отключения электричества

Дата-центр &#171;Яндекса&#187; в Финляндии перешел на резервное питание из-за отключения электричества
Дата-центр отключили от электропитания еще 25 апреля. Фото: yandex.ru

Дата-центр «Яндекса» в финском городе Мянтсяля временно перешел на резервное от дизельных генераторов из-за отключения электричества.

Как сообщили в «Яндексе», финский дата-центр продолжает работать в штатном режиме, но на собственных дизельных генераторах. Работа на резервном питании будет продолжаться, пока компания перезаключает договор с поставщиком энергии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным РБК, дата-центр отключили от электропитания еще 25 апреля. Также сообщается, что ранее финская энергетическая компания Nivos Energia Oy пообещала обесточить дата-центр, если «Яндекс» попадет под санкции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что VK покупает «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен». Глава «Дзена» Антон Фролов рассказал, что «Яндекс» больше не может заниматься контентными проектами.

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