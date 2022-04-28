VK покупает «Яндекс. Новости» и «Яндекс. Дзен»

VK подписала соглашение о покупке «Яндекс. Новостей» и «Яндекс. Дзена», передает РИА Новости.

Напомним, в марте «Яндекс» рассказал, почему продает «Дзен», и что дальше будет с проектом. Тогда топ-менеджеры сервиса говорили, что на покупку проекта уже выстроилась очередь.

Глава «Дзена» Антон Фролов рассказал, что «Яндекс» больше не может заниматься контентными проектами. Он подчеркнул, что «Дзену», как и «Новостям», придется развиваться в другом месте, в связи с этим самый вероятный вариант — их дальнейшая покупка какой-то другой компанией.

По словам Фролова, если «Яндекс» хочет продолжать быть технологической большой компанией, он должен сфокусировать свое внимание на чем-то, что ни при каких обстоятельствах не сможет быть политизировано.