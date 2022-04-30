Специалисты рассказали, чем опасен мед

С употреблением меда надо быть осторожным. Фото: pixabay

С употреблением меда надо быть осторожным. Фото: pixabay

У меда есть не только полезные, но и потенциально опасные свойства. Как рассказали изданию Eat This, Not That! врачи Николь Линдель и Лакия Райт, мед вреден для зубов, потому что очень сладкий и может вызвать развитие кариеса.

Кроме того, в меде высокий процент фркутозы, это может навредить людям, которые страдают от жировой болезни печени.

Также осторожны должны быть аллергики. По словам Лакии Райт, мед может стать причиной зуда во рту, спровоцировать аллергию или усилить симптомы поллиноза.

Напомним, ранее эксперты рассказали об опасности частого употребления лапши быстрого приготовления. Выяснилось, что она может привести к циррозу печени и диабету, болезням сердца и сосудов.